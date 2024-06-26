توقيع اتفاقية بين صندوق الـ “كناص” وبريد الجزائر

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بيان “الكناص” في إطار مواصلة العمل على عصرنة ورقمنة الصندوق وتبسيط إجراءاته في مجال تأمين التحويلات الخاصة بمختلف العمليات المالية بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر، وكذا تسريع آجال تنفيذ المعاملات، وذلك عبر وضع نظام الدفع المجمع عبر الحساب البريدي الجاري للمؤمن لهم اجتماعيا.