توقيع اتفاقية بين صندوق الـ “كناص” وبريد الجزائر
أشرف اليوم الأربعاء، بالمركز العائلي ببن عكنون، كل من قوادرية نذير، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، وكذا لؤي زيدي، المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، على مراسم توقيع اتفاقية فيما بين الهيئتين، يتم من خلالها تحديد شروط وأحكام وكيفيات معالجة التحويلات المالية الخاصة بكافة هياكل الصندوق، ويتعلق الأمر بمختلف عمليات دفع الأداءات الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.
وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بيان “الكناص” في إطار مواصلة العمل على عصرنة ورقمنة الصندوق وتبسيط إجراءاته في مجال تأمين التحويلات الخاصة بمختلف العمليات المالية بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر، وكذا تسريع آجال تنفيذ المعاملات، وذلك عبر وضع نظام الدفع المجمع عبر الحساب البريدي الجاري للمؤمن لهم اجتماعيا.
كما تهدف هذه الاتفاقية أيضا، حسب ذات المصدر، لخلق جسر تواصل مالي آمن بين الهيئتين، لتأمين وتسريع عمليات دفع مستحقات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، مما يسمح بتفادي الأخطاء عبر جملة من الآليات المعتمدة.
شرف الدين عبد النور