توقيع إتفاقية أمنية بين الجزائر وإيطاليا

1 فبراير، 2024

أشرف اليوم الخمبس، كل من وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

و ستسمح الاتفاقية الجديدة بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية الجريمة الالكترونية

بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية. ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية، حسب بيان لوزارة الداخلية.

ليديا كبيش

1 فبراير، 2024

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