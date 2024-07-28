توقف سفينة “الإبرار” للبحرية التركية بميناء الجزائر

رست اليوم الأحد، بميناء الجزائر، سفينة الإبرار “TCG BAYRAKTAR-L402” التابعة للبحرية التركية، في توقف يدوم إلى غاية 30 جويلية الجاري، وذلك تنفيذا لبرنامج التعاون العسكري المشترك “الجزائري التركي”، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

ويهدف هذا النشاط، حسب ذات المصدر، إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها التركية.

هذا وقام قائد السفينة، على هامش هذا التوقف، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، كما تم تسطير عدة نشاطات لفائدة طاقم السفينة التركية.

شرف الدين عبد النور