أعلن اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن اطلاق عملية توزيع أزيد من 32 ألف وحدة سكنية عبر الوطن من مختلف الصيغ.

وتأتي هذه العملية تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لعيد النصر، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ووالي الجزائر العاصمة ومدير وكالة “عدل”.

وتم في هذا الإطار تسليم قرابة 7000 سكن بالعاصمة بكل من أحياء سيدي عبد الله وفايزي وبوسماعيل وبوينان ورغاية وسحاولة و أولاد فايت.

كما أعلن بلعريبي عن إطلاق بداية من اليوم ، تسليم شهادات التخصيص لفائدة 40 ألف مكتتب في صيغة “عدل 2” عبر الوطن.

وفي نفس السياق كشف المسؤول الأول عن قطاع السكت، أنه من بين 40 ألف مكتتب، تم تخصيص 10 آلاف مكتتب بالعاصمة عبر المنصة الالكترونية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.

رمزي أحمد توميات

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