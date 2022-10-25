توزيع 120 ألف وحدة سكنية في هذا التاريخ

كشف اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، ن موعد الانطلاق في توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر.

وأوضح بلعريبي، في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية لبعض المشاريع في سيدي عبد الله أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على بدأ عملية توزيع برنامج الفاتح نوفمبر في 15 من نفس الشهر، مبرزا أن عملية توزيع السكنات تمس جميع الولايات.

أما بخصوص عدد السكنات التي تم توزيعها منذ بداية السنة، كشف ذات المتحدث، أنه في الثلاثي الأول والثاني تم توزيع 70 ألف وحدة سكنية، ةي 5 جويلية تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية، وبتاريخ 20 أوت، وزّعت 30 ألف وحدة سكنية.

وفي نفس السياق، أبرز، وزير السكن جهود القطاع من أجل الوصول إلى توزيع 380 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة.

ليديا كبيش

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