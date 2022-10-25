توزيع 120 ألف وحدة سكنية في هذا التاريخ

25 أكتوبر، 2022

كشف اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، ن موعد الانطلاق في توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر.

وأوضح بلعريبي، في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية لبعض المشاريع في سيدي عبد الله أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على بدأ عملية توزيع برنامج الفاتح نوفمبر في 15 من نفس الشهر، مبرزا أن عملية توزيع السكنات تمس جميع الولايات.

أما بخصوص عدد السكنات التي تم توزيعها منذ بداية السنة، كشف ذات المتحدث، أنه في الثلاثي الأول والثاني تم توزيع 70 ألف وحدة سكنية، ةي 5 جويلية تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية، وبتاريخ 20 أوت، وزّعت 30 ألف وحدة سكنية.

وفي نفس السياق، أبرز، وزير السكن جهود القطاع من أجل الوصول إلى توزيع 380 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة.

ليديا كبيش

25 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

عطار يشدد على ضرورة التأقلم مع التغيرات الحاصلة في العالم في ميدان الطاقة

14 فبراير، 2021

وزارة الداخلية تعتمد أكثر من 1200 جمعية بلدية

19 يونيو، 2020

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية: النهوض بأوضاع المرأة الجزائرية لا ينبغي أن يعاني من أي عقدة

11 ديسمبر، 2021

السيناتور جيم إنهوف يدافع عن القضية الصحراوية في الكونغرس الأمريكي

14 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: