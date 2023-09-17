توجيه جميع البنوك العاملة المحلية لتكثيف تعاملاتها من خلال منصة “بنى”

17 سبتمبر، 2023

قال اليوم الأحد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، :”قمنا بتوجيه جميع البنوك العاملة في السوق المحلية لتكثيف تعاملاتها من خلال منصة بنى لمدفوعات بكافة العملات المدرجة”.

واضاف طالب بالقول:“لا شك أن دعم المصارف المركزية العربية للمنصة يعتبر عاملا حاسما في المساهمة في تحقيق الابعاد الاستراتيجية للمنصة. في تعزيز التكامل المالي الاقليمي والربط مع الاقتصاد العالمي والمساهمة في الارتقاء بمنضومة الامتثال في عملية الدفع والتسوية”.

وكذا توسيع استخدام العملات العربية في التحويلات والمعاملات المالية الاستثمارية والتجارية بنية وتسوية هذه التحويلات بصورة انية وفورية بكفائة وتكلفة تنافسية

وتابع محافظ البنك قائلا:“نحن نحتاج لاستكمال جهود تضمين العملات العربية وربط بقية البنوك. وحث البنوك على عملية تحويل من خلالها والتقدم بمبادرات تعزيز فرص للاستفادة من خدماتها”.

ليديا كبيش

17 سبتمبر، 2023

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