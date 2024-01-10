حورية توافديت:  253 مركز لجمع وتحضير وتوزيع الدم

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم حورية توافديت، أن المؤسسة تكتسي أهمية كبيرة في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.

وقالت توافديت خلال استماعها من قبل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني ان المؤسسة تكتسي اهمية كبيرة في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية باعتبارها تعنى بتنسيق عمليات جمع وتحضير وتوزيع الدم عبر 253 مركزا. موزعا على كامل التراب الوطني. وتضمن جميع الاحتياجات الوطنية من هذه المادة.

ودعت ذات المتحدثة إلى ضرورة الانخراط في عمليات التبرع بالدم التي تنظمها الوكالة دوريا في كل مناطق الوطن. مؤكدة أهمية التنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات للترويج لهذا العمل الإنساني النبيل.

وذلك من خلال حملات تحسيسية وحصص إذاعية وتلفزيونية وملصقات إشهارية. خصوصا خلال موسم الاصطياف الذي تقل فيه عملية التبرع بالدم.

ليديا كبيش.

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