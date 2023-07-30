تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية… وزير الداخلية ووزيرة التضامن في بجاية لتقديم واجب العزاء

30 يوليو، 2023

وصل اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد، و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو ، إلى بلدية القصر بولاية بجاية أين قدما تعازي رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا (رحمهم الله)، كما قدما لهم الاعانات التضامنية التي أقرها، و هذا تنفيذا لتعليماته.

و عبر ابراهيم مراد عن بالغ التأثر بهذا المصاب الجلل الذي ضرب الجزائر بفقدان عدد من أبنائها إثر  الحرائق الاخيرة من مواطني الولاية و زائريها و كذا أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ترابها، متضرعا ان يتغمدهم الله بالرحمة و أن يسكنهم فسيح جناته، داعيا لأهاليهم بالصبر و السلوان.

و جدد الوزير، التزام الدولة الدائم  بالوقوف إلى جانب أبنائها في الظروف الصعبة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما أثنى وزير الداخلية، على سمات التكافل و التآزر لابناء المنطقة و هبتهم البطولية لتجاوز المحنة.

شرف الدين عبد النور

30 يوليو، 2023

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