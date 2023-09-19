تنظيم ملتقى حول الانتقال الطاقوي في الجزائر

19 سبتمبر، 2023

نَظَّم صباح اليوم الثلاثاء، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “ملتقى الطاقات المتجددة في الجزائر”، تحت شعار “الطاقات الشمسية كمصدر بديل ذي قيمة مضافة عالية”.

وحءب بيان لوزارة البيئة، فقد عرف الملتقى حضور كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشهد الملتقى مشاركة خبراء وممثلي الهيئات والمعاهد ومخابر الأبحاث المختصة بالمجال، وذلك للوقوف على مدى أهمية ودور الطاقة الشمسية في بعث ديناميكية حول المزيج الطاقوي في الجزائر.

بالإضافة إلى التوجه التدريجي نحو انتقال طاقوي وايكولوجي مستدامين، خاصة والعالم يواجه اليوم حدة آثار التغيرات المناخية.

ومن المنتظر أن يتم الخروج بتوصيات هامة تهدف إلى تطوير شعبة الطاقة الشمسية في الجزائر، وهذا من خلال الورشات والعروض المقامة بالملتقى

ليديا كبيش

19 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر

1 أغسطس، 2022

النص الكامل لكلمة الرئيس تبون خلال جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية

25 يونيو، 2022

وفاة صديق الثورة التحريرية محمود الأرجنتيني

12 نوفمبر، 2022

إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب يعرب عن تضامنه المطلق مع الناشطة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها

5 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: