تنظيم ملتقى حول الانتقال الطاقوي في الجزائر

تنظيم ملتقى حول الانتقال الطاقوي في الجزائر

نَظَّم صباح اليوم الثلاثاء، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “ملتقى الطاقات المتجددة في الجزائر”، تحت شعار “الطاقات الشمسية كمصدر بديل ذي قيمة مضافة عالية”.

وحءب بيان لوزارة البيئة، فقد عرف الملتقى حضور كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشهد الملتقى مشاركة خبراء وممثلي الهيئات والمعاهد ومخابر الأبحاث المختصة بالمجال، وذلك للوقوف على مدى أهمية ودور الطاقة الشمسية في بعث ديناميكية حول المزيج الطاقوي في الجزائر.

بالإضافة إلى التوجه التدريجي نحو انتقال طاقوي وايكولوجي مستدامين، خاصة والعالم يواجه اليوم حدة آثار التغيرات المناخية.

ومن المنتظر أن يتم الخروج بتوصيات هامة تهدف إلى تطوير شعبة الطاقة الشمسية في الجزائر، وهذا من خلال الورشات والعروض المقامة بالملتقى

ليديا كبيش

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