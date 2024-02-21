تنظيم مسابقة لاختيار عدد من أصحاب المزارع للمشاركة في معسكر تدريبي باليونان

تنظم وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، مسابقة لاختيار عدد من أصحاب المزارع للمشاركة في معسكر تدريبي باليونان، وكذلك مرافقتهم فنياً بعد التدريب في سبيل تحسين مردودية مشاريعهم, و جاء ذلك في إطار دعم ومرافقة صغار المنتجين في مجال تربية المائيات.

و أفاد بيان لوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية , أنه من شروط المشاركة في المسابقة تحصل المترشح على ترخيص لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها, أن يكون مزاولاً لنشاط تربية المائيات (البحرية أو في المياه العذبة), إتقان اللغة الإنجليزية, القدرة الإنتاجية للمزرعة أقل من 500 طن /سنويا, أيضا القدرة على السفر (جواز السفر ساري المفعول، التفرغ للسفر) إلى اليونان لحضور فترة التدريب من 10 إلى 22 جوان 2024 في حال الفوز.

وأشار ذات البيان , أن آخر أجل لتقديم الترشحات محدد بتاريخ 01 مارس 2024, و على الراغبين في المشاركة ملء استمارة المشاركة في الرابط التالي:

https://ee.kobotoolbox.org/x/ni0ZL5o

سهام قريمش

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