 تنظيم حملات تلقيح عبر 805 مسجد من الوطن

أعلنت اليوم السبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، عن تنظيم حملات تلقيح ضد فيروس كورونا المسجد عبر 805 مسجد من مساجد الوطن.

وحسب نص البيان، فإن حصيلة الحملة التحسيسية حول فيروس كورونا سجلت خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جانفي الجاري، تنظيم عمليات التحسيس بالاشتراك مع قطاع الصحة والحماية المدنية 2069 مسجدا.

وكشفت وزارة الشؤون الدينية، أنه تم تنظيم عمليات تلقيح في 805 مساجد، وعمليات الكشف المجاني عن الإصابة بكورونا عبر 102 مسجد من مساجد الجمهورية

كما تم تنظيم 94 حصة إذاعية وتلفزيونية، من تأطير الأئمة وإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمختلف المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 جانفي الجاري.

ليديا كبيش

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