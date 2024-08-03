تنظيم تظاهرة “سباق عبور خليج الجزائر” تحت رعاية رسمية لاتصالات الجزائر وجازي

أعلنت اتصالات الجزائر وجازي أنهما الراعيان الرسميان لتظاهرة “سباق عبور خليج الجزائر”، المزمع تنظيمها يوم 03 أوت 2024 من قبل الرابطة العاصمية للسباحة تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر.

وقد أُعطِيت إشارة انطلاق هذه المنافسة للسباحة الحرة من شاطئ “الصابلات” بحضور مسؤولي الشركتين الراعيتين للحدث إلى جانب ضيوف بارزين وممثلين عن سلطات ولاية الجزائر، حيث قطع المتنافسون مسافة 7500 متر نحو شاطئ “مارينا”، الواقع شرق الجزائر العاصمة. هذه المبادرة التي تعدّ الثانية من نوعها، جاءت بعد النجاح الذي حققته المبادرة الأولى في عام 2023، لتسليط الضوء ليس فقط على مواهب السباحين الجزائريين، بل أيضا لإبراز أهمية النشاط البدني ونمط الحياة الصحي.

وأفاد بيان مشترك للشركتين أنّ هذه الشراكة تعكس التزام اتصالات الجزائر وجازي تجاه الرياضة والشباب، مما يجسد رغبتهما في تعزيز المبادرات الملهمة التي تحفز المجتمع، كما أن دعمهما لهذا الحدث الكبير يندرج ضمن سياستهما الرامية إلى النهوض بالشباب والرياضة في الجزائر.

وأضاف البيان أن اتصالات الجزائر وجازي بصفتهما شركتين رائدتين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، تلتزمان بدعم المبادرات الرياضية التي تعزز رفاهية وصحة المواطنين الجزائريين، مع تكريم جهود جميع المشاركين والمنظمين لهذا الحدث.

كوثر غ