 تنظيم المعرض الدولي للمناولة بالجزائر في هذا التاريخ

وكشفت وزارة الصناعة، في بيان لها أن فعاليات هذا المعرض سينظم خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، وذلك تحت شعار “توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية الوطنية”.

وحسب نص البيان، يعد هذا المعرض فضاء حيويا لربط علاقات شراكة بين مانحي الأوامر والمؤسسات المناولة ويعتبر مجالا هاما لإبراز قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة.

كما ستعرف هذه الطبعة مشاركة أكثر من 80 مؤسسة وطنية وأجنبية تنشط في فروع الصناعات الميكانيكية والحديدية، على غرار صناعات الصلب والتعدين، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية والأوتوماتيكية، والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية “المطاط، البلاستيك، الزجاج،…”.

بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والبيئة، والآلات والمعدات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة “الصيانة الصناعية. والتكوين، والهندسة، والخدمات، وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

في حين ستشهد إشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي ستعرض منتوجاتها وخدماتها المبتكرة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات