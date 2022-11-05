تنظيم المعرض الدولي للمناولة بالجزائر في هذا التاريخ
5 نوفمبر، 2022
من المرتقب، أن تنظم البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة “BASTP” بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر “WTCA”، الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة “ALGEST 2022″، بقصر المعارض بالعاصمة.
وكشفت وزارة الصناعة، في بيان لها أن فعاليات هذا المعرض سينظم خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، وذلك تحت شعار “توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية الوطنية”.
وحسب نص البيان، يعد هذا المعرض فضاء حيويا لربط علاقات شراكة بين مانحي الأوامر والمؤسسات المناولة ويعتبر مجالا هاما لإبراز قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة.
كما ستعرف هذه الطبعة مشاركة أكثر من 80 مؤسسة وطنية وأجنبية تنشط في فروع الصناعات الميكانيكية والحديدية، على غرار صناعات الصلب والتعدين، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية والأوتوماتيكية، والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية “المطاط، البلاستيك، الزجاج،…”.
بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والبيئة، والآلات والمعدات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة “الصيانة الصناعية. والتكوين، والهندسة، والخدمات، وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
في حين ستشهد إشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي ستعرض منتوجاتها وخدماتها المبتكرة، يضيف ذات البيان.
رمزي أحمد توميات
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5 نوفمبر، 2022