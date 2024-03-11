تنصيب 38 إماما مفتيا عبر التراب الوطني

أعلن اليوم الإثنين وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي عن تنصيب 38 إماما مفتيا عبر ولايات الوطن وذلك بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في الجزائر.

وكشف بلمهدي لدى نزوله في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تفعيل تطبيق فتاوى علماء الجزائر على شبكة الانترنت ويتوفر على عشرات الآلاف من الفتاوى المكتوبة أو المسموعة

مع تفعيل تطبيق آخر يتوفر على تقنية التحاضر المرئي عن بعد تحت مسمى “الفتوى حضوريا” قصد استقطاب أكبر عدد من المتصلين لطرح أسئلتهم على المستفتين والإجابة عنها.

وأشاد ذات المتحدث بمساعي ما تقدمه القنوات الإذاعية والتلفزيونية عبر منابرها الإعلامية الدينية انطلاقا من فتح المجال للمفتين قصد الإجابة على التساؤلات والانشغالات الدينية والدنيوية التي يطرحها الجمهور ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في المرجعية الدينية الجزائرية والخطاب الديني الجزائري وبالتالي انسجامه مع الفتوى والتفاعل معها بشكل كبير.

في حين لفت وزير الشؤون الدينية إلى وضع مجموعة من الوسائط حيز الخدمة قصد الحصول على الفتوى والتي تتواجد في المكاتب الولائية تحت إشراف رؤساء المجالس العلمية وتضم أساتذة جامعيين وأئمة وشيوخ زوايا علماء درسوا في المدارس التقليدية.

رمزي أحمد توميات

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