تنصيب مدير عام جديد لمركز البحث في علم الفلك “CRAAG”

اشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، حمود بلجودي مديرا عاما لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

هذا وقد تمت مراسم التنصيب بمقر المركز ببوزريعة، بحضور والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف وكذا إطارات المركز.

واعتبر مراد ابرهيم أن هذا المركز هو هيئة عريقة وفضاء وطني للعلم والبحث في مجالات استراتيجية، مؤكدا على أهمية التأسيس لمرحلة جديدة من العمل قائمة على العصرنة والتبادل المثمر للخبرات.

في حين شدد وزير الداخلية على ضرورة أن يحمل هذا المركز إضافة نوعية للحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشيدا بجهود المدير العام السابق الذي تقلد العديد من المسؤوليات بالمركز لمدة فاقت 30 سنة.

كما شدد نفس المسؤول على أن المدير العام الجديد يعد أحد كفاءات هذا المركز الذي التحق به سنة 1998 وشغل عديد المناصب على مستواه.

رمزي أحمد توميات

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