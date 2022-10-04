أشرف اليوم الثلاثاء، وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، على تنصيب محمد بن ناصر رئيسا لمجلس الدولة وعبد الغفور كحول محافظ الدولة.

وأبرز طبي في كلمة ألقاها بالمناسبة الدور الذي يلعبه مجلس الدولة وأهميته والمكانة التي يتمتع بها، مثنيا على مسار الرئيس الجديد لمجلس الدولة ومحافظ الدولة.

وقال ذات المتحدث إنّ:” تأسيس مجلس الدولة كهيئة قضائية مقوّمة لعمل الهيئات القضائية الإدارية جاء بموجب المادة 152 من دستور سنة 1996، الذي تبنّت من خلاله بلادنا نظام ازدواجية القضاء، كما يؤدي دورا استشاريا من خلال إبداء الرأي للحكومة حول مشاريع النصوص القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء”.

وأثنى وزير العدل على رئيس المجلس الجديد محمد بن ناصر، حيث أكد الوزير أن التنصيب يأتي لإعطاء نفس جديد لمجلس الدولة.

وتابع قائلا : ” محمد بن ناصر، الذي شغل وظائف محافظ الدولة بمجلس الدولة منذ سنة 2001، هو خريج جامعة وهران، ومارس عدّة وظائف قضائية بالمحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا منذ ما يزيد عن 40 سنة، اكتسب من خلالها خبرة وتجربة كبيرة في الميدان القضائي، وهو من القضاة المتخصصين في المنازعات الإدارية، فضلاً عن ثقافته الحقوقية الممتدة إلى مختلف تفرعات القانون”

ليديا كبيش

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