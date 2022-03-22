أشرف اليوم الثلاثاء نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليم مراح، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – البرازيل.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد عرفت مراسم التنصيب حضور السفير فلافيو ماريفا. وكذا نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عبد الوهاب دايرة، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وبالمناسبة، أكد، مراح، أن تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة، الجزائر – البرازيل مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

كما نوه ذات المتحدث بدور المجموعات البرلمانية للصداقة في تفعيل الديبلوماسية البرلمانية باعتبارها فضاء خصبا لتعميق الحوار وتبادل الخبرات بين البرلمانيين.

ومن جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للمستوى المميز الذي تشهده علاقات التعاون بين الجزائر والبرازيل، مذكرا بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في كل الدول، معربا عن استعداده التام للعمل على توطيد التعاون بين بلاده والجزائر.

ليديا كبيش

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