أشرف اليوم السبت، وزير النقل، عبد الله منجي، على مراسم تنصيب ياسين بن سليمان رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وجاء تنصيب بن سليمان خلفا لأمين دباغين مصراوة الذي كان مديرا للجوية الجزائرية بالنيابة منذ جانفي 2021. وسبق لبن سليمان أن شغل عدة مناصب سابقا، على غرار منصب رئيس قسم التطوير التجاري بمؤسسة تسيير مطارات الجزائر ومديرا تجاريا لشركة الطيران ايغل ازور. كما شغل المعني منصب مندوب عام لشركة ايغل أزور بالجزائر سنة 2017 ليصل لمنصب المدير العام للجوية الجزائرية. رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...