تنصيب الهواري رحالي على رأس بنك الجزائر الخارجي

قام وزير المالية، لعزيز فايد, بتنصيب الهواري رحالي مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي، خلفا للسيد لزهر لطرش.

واعرب فاسد خلال حفل التنصيب الذي نظم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة, عن تمنياته بالنجاح في مهامه الجديدة،مؤكدا على “ضرورة مواصلة جهود تطوير هذه المؤسسة وعصرنتها وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني”.

وشدد ذات المتحدث على تسريع مختلف ورشات عصرنة بنك الجزائر الخارجي قصد تلبية الاحتياجات المتغيرة لزبائنه”، مؤكدا على “أهمية الإبداع والتكيف مع التكنولوجيات الحديثة من أجل إبقاء بنك الجزائر الخارجي في طليعة الصناعة المصرفية”.

وللاشارة فقد شغل رحالي سابقا العديد من مناصب المسؤولية في القطاع المصرفي، بما في ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي

رمزي أحمد توميات

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