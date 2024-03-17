تمكين شباب الصحراء الغربية من التعريف بقضيته بالفيلم الوثائقي محور دورة تدريبية بمخيمات اللاجئين بتندوف

اختتمت بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، الدورة التدريبية العملية في صناعة الأفلام الوثائقية، والتي نُظّمت بالشراكة بين اللجنة الدولية لتنمية الشعوب (CISP) وبتمويل من السفارة الهولندية في الجزائر، وتأطير من المخرجين الجزائريين، رضوان بن منصور وعبد الرؤوف بن أحمد.

وتدخل هذه الدورة التدريبية التي انطلقت في الثاني من مارس الجاري و احتضنتها مدرسة السينما الشهيد عابدين القائد الصالح بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ضمن مشروع “نظرات متبادلة عن الالتزام والتوعية”.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشباب اللاجئين الصحراويين من الرجال والنساء من تطوير مهاراتهم في صناعة الوثائقيات، وتسليط الضوء على القضية الصحراوية وحكايات مجتمعهم وتطلعات الشباب الصحراوي من خلال الأفلام الوثائقية.

وتلقى المشاركون تدريبًا شاملاً يغطي جميع جوانب صناعة الفيلم الوثائقي، بما في ذلك الكتابة السينمائية وتصوير المشاهد ومونتاج الفيلم. تميز البرنامج بتوجيه المشاركين ودعمهم في تطبيق المفاهيم المعلمة على أرض الواقع، وبعد انتهاء البرنامج، تم تأمين متابعة للمشاركين لضمان إنتاج أفلام وثائقية ذات جودة.

ويعكس هذا البرنامج التزام اللجنة الدولية لتنمية الشعوب (CISP) في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف منذ عام 1984، مساهمة في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والمياه والصمود وتعزيز قدرات الشباب والمنظمات غير الحكومية.

وأشرف وزير الثقافة الصحراوي، موسى سلمى، على اختتام برنامج هذه الدورة التكوينية حيث أشاد بجهود المنظمة الإيطالية المستقلة CISP وجهودها في دعم الشعب الصحراوي وأكد على أهمية السينما الوثائقية كأداة للتعبير والتعريف بالقضية الصحراوية. كما شكر الوزير كل من المخرج عبد الرؤوف بن أحمد ورضوان بن منصور على جهودهما في تأطير البرنامج، مؤكدًا أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأشار الوزي إلى ضرورة مواصلة الجهود في تمكين الشباب في هذا المجال من خلال برامج أخرى عند توفر الفرص والظروف.

وسيُمكّن هذا البرنامج الشباب الصحراوي من التعبير عن قضاياه وتجاربه بطريقة إبداعية وفنية، حيث شهد البرنامج تعاونًا قويًا وروح فريقية قوية بين المشاركين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة.

من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف

محجوبة المحفوظ الناجم

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