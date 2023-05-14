تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان إلى نهاية الشهر

قررت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 ماي الجاري، أمام كافة حركة الطيران.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن القرار استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وللتذذكير فقد كانت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وقعتا يوم الخميس الماضي إعلانا بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأكد الطرفان الموقعان على الإعلان، التزامهما الأساسي بموجب القانون الدولي الإنساني، لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين والالتزام الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

وأوضح الطرفان أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.

واتفق الطرفان على السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم والامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية وألا تتدخل الجهات المسلحة في أنشطة العمليات.

رمزي أحمد توميات

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