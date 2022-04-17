تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى تاريخ 31 ماي المقبل

تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى تاريخ 31 ماي المقبل

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى غاية يوم الثلاثاء المصادف لتاريخ 31 ماي المقبل.

وجاء ذلك في بلاغ أصدرته ذات المصالح، والذي يتعلق بتمديد اجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج و المداخيل.

وجاء في نص البلاغ :”ينهى إلى علم جميع المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات أنه تم

تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى غاية الثلاثاء 31 ماي 2022″.

وأضاف البلاغ:” أنه في ما يخص المكلفين بالضريبة التابعين للمديريات الولائية للضرائب، يمدد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج و المداخيل إلى غاية الخميس 30 جوان القادم.

وأوضحت ذات المصالح، أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية لمرافقة المكلفين بالضريبة لتأدية التزاماتهم

الجبائية المتعلقة بالتصريح والدفع ءوذلك لمراعاة الوضع الصحي الذي مرت به البلاد خلال شهر جانفي الماضي.

رمزي أحمد توميات

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