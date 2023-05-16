تمديد آجال الإجراءات المتعلقة بالحج إلى غاية 20 ماي

16 مايو، 2023

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أمس، في بيان له، عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج الى غاية 20 ماي.

وأشار الديوان عبر بيانه، أن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج سيتم تمديده إلى غاية يوم السبت 20 ماي 2023 الموافق ل 30 شوال1444 على الساعة 8 مساءً.

ودعا الديوان في بيانه، الحجاج الميامين إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة اعلاه.

كما أعلم الديوان أن مختلف المصالح في خدمة الحجاج خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

شرف الدين عبد النور

 

16 مايو، 2023

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