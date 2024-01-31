أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه تم تمديد آجال إيداع ملفات المشاركة في مسابقة توظيف أعوان الشرطة ذكور، إلى غاية تاريخ 08 فيفري 2024.

و أفاد بيان للشرطة, أنه يمكن لكافة الراغبين في الانضمام لصفوف الأمن الوطني تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية فايسبوك، إنستغرام و إيكس تويتر سابقا.

وللتذكير، يتمّ ايداع ملفات الترشح، على مستوى مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات,ختم البيان.

سهام قريمش

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