أعلن، اليوم السبت، الديوان الوطني للحج والعمرة، عن تمديد آجال ايداع ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج 1444ه/2023م.

وحسب بيان للديوان فقد تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج إلى غاية تاريخ 15 جانفي في حدود الساعة منتصف النهار 12:00 سا.

وجاء في نص البيان :”استجابة لطلبات وكالات السياحية والأسفار الراغبة بتنظيم عملية الحج لموسم 1444/2023”. “الخاصة بتمديد آجال ايداع ملفات الترشح وحرصا على تمكين الوكالات من تحضير وترتيب ملفاتها الادارية، فإن الديوان الوطني للحج والعمرة ينهي إلى علم كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح عن تمديد آجال العملية إلى غاية يوم 15 جانفي على الساعة 12:00 منتصف النهار”.

كما أكد الديوان على أن مصالحه تسهر على استقبال الملفات خلال أيام العطل 12، 13، 14 جانفي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء.

رمزي أحمد توميات

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