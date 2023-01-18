تقييم أداء المجمع العمومي ELEC ELDJAZAIR خلال سنة 2022

اجتمع اليوم الأربعاء٬وزير الصناعة،أحمد زغدار، بمقر وزارة الصناعة، مع مسؤولي المجمع العمومي للأجهزة الكهربائية والإلكترو منزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية (ELEC ELDJAZAIR)٬ والفروع التابعة له لتقييم أداء المجمع خلال سنة 2022٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬بأن هذا المجمع يضم في حافظته 25 فرعا٬ويوظف أكثر من 7.000 عامل، أساسا في الصناعات الإلكترونية، الكهرو منزلية، الكوابل والتجهيزات السلكية واللاسلكية وبعض الأدوات التي تدخل في الصناعات الكهربائية.

وأوضح البيان٬بأن المجمع سجل ارتفاعا ب 11 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2022٬ ليصل إلى 64٫21 مليار دج وارتفاعا ب 4 في المائة٬في القيمة المضافة رغم الصعوبات المالية والمديونية المسجلة في عدد من فروعه والظروف الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المدخلات في الأسواق الدولية.

وذكر البيان٬بأن بعض فروع المجمع تقوم على غرار ENIE، ENIEM، ALFATRON، SONARIC، FILAMP، DOMELEC ٬بإنتاج منتوجات موجهة للجمهور العريض من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية (أجهزة التلفزة، أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الكهرو منزلية والمصابيح…إلخ).

وكما تقوم الفروع الأخرى بتصنيع منتجات تدخل في إطار المناولة للصناعات الكهربائية، الصناعات الميكانيكية، الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين.

وكشف البيان٬أن المجمع شرع في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة مع عدة شركات أجنبية في مجالات صناعة التجهيزات الكهربائية، محولات الضغط العالي، صناعة المصاعد، إنتاج العوازل الكهربائية وإنتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.

وخلال اللقاء،شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين نتائج المجمع، الذي يعاني عدد من فروعه من صعوبات مالية ومديونية، ليتمكن من استعادة مكانته في السوق المحلية بعد التراجع الذي عرفه نشاط بعض الفروع في السنوات الأخيرة.

ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على ELEC ELDJAZAIR، يضيف زغدار، تسطير سياسة قوية واستراتيجية مبنية على مواكبة التطور التكنولوجي والتحولات الكبيرة والسريعة التي تعرفها الأسواق الخاصة بمنتجاتها، لاسيما الصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية، لتقديم منتجات ذات جودة تلبي أذواق المستهلك وأسعار تنافسية وتطوير نسب الادماج.

وأشار البيان٬إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن أيضا سياسة تسويقية فعالة٬ من خلال توسيع شبكة التوزيع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للعلامات التجارية لمختلف منتجات المجمع لدى المستهلك٬ (الجمهور العريض والمتعاملين الاقتصاديين).

وختم البيان٬بأن الوزير أصدر تعليمات بالإسراع في بعث نشاط المؤسسات والوحدات المتوقفة على مستوى المجمع٬وإعادة هيكلة تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة، وأيضا الإسراع في استكمال المشاريع الاستثمارية وكذا مشاريع الشراكة.

حورية سعداوي

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