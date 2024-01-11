 تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز إلى 11 شركة

قرر مجلس إدارة مجمع سونلغاز، رسميا تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز من 34 إلى 11 شركة و هذا بعد أن تقرر كمرحلة نهائية دمج ثلاث شركات في شركة سونلغاز، حسبما أفاد به بيان للشركة

وجاء في تص البيان:” أنه تكملة لعملية إعادة التنظيم والهيكلة التي باشرتها سونلغاز منذ بداية سنة 2022. والتي سمحت بتشبيب المسيرين وتمت بشكل سلسل وتدريجي. من خلال حماية المكتسبات الاجتماعية للعمال وضمان تطورهم في مسارهم الوظيفي. فقد تم رسميا تقليص عدد الشركات الفرعية في سونلغاز من 34 إلى 11 شركة و هذا بعد أن تقرر كمرحلة نهائية دمج ثلاث شركات في شركة سونلغاز.

و تقرر دمج نهائيا شركة كهرباء الجزائر في شركة سونلغاز – إنتاج الكهرباء. شركة شمس في شركة سونلغاز – الطاقات المتجددة، شركة أمن وحماية المنشآت الكهربائية والغازية في شركة سونلغاز – الخدمات.

هذا وقد ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لسونلغاز، احتفالية حضرها ممثلو نقابات العمال ولجان المشاركة. إلى جانب الإطارات المسيرة في المجمع. أين أثنى على المجهودات التي يبذلها الشريك الاجتماعي من أجل ضمان استقرار مناخ العمل داخل شركات مجمع سونلغاز.

واعرب عجال عن شكره لجميع العاملات والعمال نظير ما حققوه من إنجازات خلال السنتين الماضيتين. سيما فيما يتعلق بتجسيد البرامج التنموية لرئيس الجمهورية. بما فيها مشاريع ربط المناطق المعزولة والمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية بالطاقة.

ودعا ذات المتحدث إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة. التي تمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لسونلغاز في الفترة القادمة .

في حين أأشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، على عملية تسليم قرارات التنصيب. للإطارات المسيرة الجديدة على رأس خمس شركات هي : سونلغاز – التوزيع، سونلغاز – نقل الكهرباء ومسير المنظومة. سونلغاز طاقات متجددة، سونلغاز – الهندسة، سونلغاز – الخدمات بالإضافة إلى تنصيب عدد من الإطارات المسيرة في الشركة القابضة

رمزي أحمد توميات

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