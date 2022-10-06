تفكيك شبكة إجرامية منظمة بالعاصمة مع حجز 13314 قرص مؤثر عقلي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدويرة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية جاءت اثر تلقي ذات الفرقة لمعلومة مفادها تواجد أشخاص يقومون بترويج المخدرات باستعمال مركبة على مستوى احد أحياء الدويرة.

وبعد أن تم إخطار النيابة المختصة إقليميا ، باشرت ذات المصلحة بالتحريات حيث أسفرت العملية عن إيقاف 04 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 سنة، يضيف البيان.

كما تم ضبط وحجز 13314 قرض مؤثر عقلي، مبلغ مالي قدره 171.000 دج من عائدات الترويج ، 02 مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في هذه السموم النقل والترويج.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اقليميا عن قضية حيازة ، النقل، التخزين، البيع والتوزيع في إطار شبكة إجرامية منظمة، يضيف المصدر.

ش.ن

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