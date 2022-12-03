وزارة السكن: تفاصيل جديدة حول تأسيس بنك الإسكان

أشرف اليوم السبت، كل من وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، إبراهيم جمال كسالي بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وذلك بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض.

وحسب بيان لوزارة السكن، فان انعقاد هذه الجمعية يهدف إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (المؤسسة العمومية الاقتصادية).

وهذا بإدراج مختلف العمليات المصرفية (خاصة منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها،حسب نص المادة 66 من قانون النقد و القرض )في نشاطها ،وتحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان (National Housing Bank).

وتعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي، يضيف ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

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