تعيين رئيس جديد لاتحاد العلماء المسلمين

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن تكليف حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية، وذاك تطبيقا لنصوص الاتحاد، حسبما أفاد به موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وحسب البيان، فإن المادة 31 من نظام الإتحاد الأساسي انص على أنه :”إذا شغر منصب الرئيس، أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه، فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس رئيساً للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وانتخاب رئيس للاتحاد في أول اجتماع تعقده”.

وأوضح الاتحاد، أنه تم اختيار الجفري من بين النواب الثلاثة للرئيس لإكمال الفترة المتبقية، على أن يكون انتخاب الرئيس ونوابه والأمناء في الجلسة العمومية العادية التي تقرر عقدها في مطلع العام المقبل.

وجاء قرار تكليف الجفري برئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد استقالة أحمد الريسوني على خلفية تصريحاته العدائية ضد الجزائر وموريتانيا.

وتولى الجفري منصب وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا، وعمل محاضراً في الدراسات العليا بجامعة “شريف هداية الله” الإسلامية الحكومية بجاكرتا، ومحاضراً في كلية الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية.

كما عمل مديراً للمركز الاستشاري للشريعة بجاكرتا، ورئيساً للهيئة الاستشارية لبيت المال “معاملات”، وعضواً في الهيئة الشرعية للتأمين الإسلامي “تكافل”، وعضواً في الهيئة الشرعية للبنك الوطني بجاكرتا.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...