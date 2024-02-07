الرئيسية/الأولى/تعيين حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تعيين حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 7 فبراير، 2024 عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حمزة بن حمودة، رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية. شرف الدين عبد النور شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 7 فبراير، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة