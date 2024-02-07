تعيين حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

7 فبراير، 2024

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حمزة بن حمودة، رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

 

شرف الدين عبد النور

7 فبراير، 2024

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