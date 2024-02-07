تعيين حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حمزة بن حمودة، رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

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