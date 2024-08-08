تعليم عالي: التسجيلات الجامعية النهائية ستكون إلكترونيا ابتداءً من 10 أوت

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أن التسجيل النهائي للطلبة حاملي شهادة البكلوريا الجدد سيكون إلكترونيا وبصفر ورقة، وذلك ابتداءً من يوم 10 أوت الجاري، على الساعة منتصف الليل (00سا00)، إلى غاية 15 أوت الجاري.

ودعت الوزارة بهذا الخصوص، كافة الطلبة، إلى إتباع المراحل التالية:

– الدُّخول الى الأرضيّة الرقميّة عبْرَ مَسْح رمز الاستجابة السّريع ( QrCode)،

-الوُلُوج عن طريق الحساب الظّاهر في شهادة البكالوريا،

– التّأكد من التّوجيه، حسب الموعد المخصّص لكلّ طالب، المبَيّن في بطاقة التّوجيه،

– دفع حقوق التّسجيل باستعمال البطاقة الذّهبيّة حصرًا،

– دفع حقوق النّقل للمعنيّين بالاستفادة من النّقل الجامعي باستعمال البطاقة الذّهبيّة حصرًا،

– تقديم طلب الإيواء للمعنيين بالإقامة عبَرْ نفس الأرضية، وهذا باختيار ( 03) إقامات على الأكثر،

– يتحصّل المعنيّ على بطاقة الطالب الافتراضيّة مباشرةً عبر هاتفه الذّكي بعد إتمام عمليّة التّسجيل.

شرف الدين عبد النور