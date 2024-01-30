تعليمة هامة للمؤسسات الصيدلانية

أعلمت وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، كافة المؤسسات الصيدلانية، بأنه سيتم تنظيم النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر إثيوبيا الصحي أديس أبابا (أثيوبيا )، والذي سيقام من 07 إلى 09 مارس المقبل، في قاعة الألفية بأديس أبابا.

و يعد هذا المعرض حسب بيان وزارة الصناعة، هو الأكبر في المنطقة في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الطبية والصيدلانية، كما يعدّ منصة رئيسية تعمل على تعزيز تنمية القطاع الصحي من خلال تسهيل التبادلات وإدخال تقنيات جديدة ونقل المعرفة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

و عليه، دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في بيانها، المتعاملين الصيدلانيين إلى المشاركة في هذا الحدث، من أجل إغتنام فرصة تنظيم هذا المعرض للترويج للمنتجات الجزائرية في إثيوبيا.

و تجدر الإشارة إلى أن 80% من التكاليف المتعلقة بالنقل وعبور العينات واستئجار مساحة العرض والتكاليف الإعلان سيتم تغطيتها من قبل FSPE.

و للحصول على أي معلومة حول كيفية المشاركة والتسجيل في هذا الحدث، دعت الوزارة إلى الإتصال بالجهة المنظمة على الرقم 023795053.

شرف الدين عبد النور

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