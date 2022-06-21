أعلن اليوم الثلاثاء، المدير العام للغابات، جمال طواهرية، عن تعليق انتاج مادة الفحم مؤقتا خلال فصل الصيف، مذكرا بالتدابير الوقائية الواجب اتخذاها من طرف المواطنين لحماية الغابات.

وأكد طواهرية، لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، عدم توافق التشريعات و الأطر القانونية سارية المفعول لحماية الثروة الغابية التي تعود إلى سنة 1984 مع المستجدات الحالية خصوصا فيما يتعلق بالجانب الردعي لحماية الغطاء النباتي .

ولفت ذات المتحدث، إلى أن مشروع القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة و هذا بعد عرضه على مستوى وزارة العدل لما يتضمنه من إجراءات ردعية جديدة صارمة جدا لمحاربة كل أشكال الإعتداءات على الغابات.

وفي هذا الصدد، كشف المدير العام للغابات، أن المشروع تضمن تسهيلات للمستثمرين خصوصا في مجال تربية النحل و الإستجمام وغرس النباتات العطرية، إضافة إلى انتاج المواد الخشبية و غير الخشبية.

ليديا كبيش

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