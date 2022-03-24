استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس 24 مارس 2022 بمقر الوزارة، سفير جمهورية بنغلاديش بالجزائر، السيد محمد زلكارنعين.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تجسيد عدة مشاريع مشتركة في مجالات الصناعات الغذائية، صناعة الأسمدة الفلاحية وتربية المائيات

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ورحب زغدار بكل أشكال التعاون والشراكة بين الجانبين مؤكدا بأن المستثمرين البنغلادشيين سيحظون بالمرافقة اللازمة لتجسيد مشاريعهم في الجزائر.

كما أعرب السفير عن رغبة مؤسسات بلاده للاستثمار في الجزائر التي تعد بوابة لدخول السوق الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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