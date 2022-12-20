أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، يوم أمس الاثنين، محادثات مع وزير الدولة المكلّف بالشؤون الإسلامية والمبعوث الخاص لدولة كمبوديا لدى منظمة التعاون الإسلامي، عثمان حسن، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وحسب وزارة الخارجية، فقد شكّل هذا اللقاء فرصة للجانبين الجزائري والكمبودي لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في المستقبل.

وعبّر الطرفان في هذا الصدد على أهمية هذه الزيارة الأولى من نوعها للجزائر لمسؤول كمبودي رفيع المستوى منذ عدة سنوات في إعادة إحياء الروابط التاريخية بين البلدين و الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب.

بهذا الخصوص، شدّد الجانبان على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر وكمبوديا، لاسيما من خلال عقد مشاورات منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين.

كما اتفقا على ضرورة الرّفع من وتيرة الزيارات القطاعية المتبادلة لاستكشاف المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين.

على صعيد آخر، تبادل الجانبان وجهات النظر حول جملة من المسائل والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية تنسيق مواقف البلدين والدعم المتبادل بينهما في مختلف المحافل الدولية.

رمزي أحمد توميات

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