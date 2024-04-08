تعزية و مواساة: الحاج عمار حابس  المغترب في فرنسا في ذمة الله

﷽ :

﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

– صدق الله العظيم –

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت عائلات حابس وصباحي من ولايات العاصمة وغرداية وأم البواقي و أوروبا،

نبأ وفاة العم الحاج عمار حابس أصيل الرحية- مسكيانة ولاية أم البواقي،

والمغترب في فرنسا منذ عقود

بعد مرض مزمن لازمه في المدة الأخيرة، رحمة الله عليه

الجنازة تكون في مقبرة مسكيانة، ريثما يصل جثمان الفقيد الليلة من باريس،.

ومراسيم الصلاة والدفن تتم غدا بحول الله بعد صلاة الظهر بمسجد عبد الله بن سلام.

والعزاء بمنزل المرحوم بمدينة مسكيانة / أم البواقي.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الحاجة صباحي والأبناء الحاج عزوز وحمودة والساسي حابس بتعازيهم الأخوية لأبناء المرحوم واخوانه واخواته، وأبناء العم وكافة أعضاء الأسرة الكريمة، في مسكيانة وعين البيضاء و أم البواقي وعنابة وأوروبا.

داعين الله تعالى، بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يرزق ذويه جميل الصبر والسلوان،

و”إنا لله و إنا إليه راجعون“.