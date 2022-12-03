تضاعف الصادرات خارج المحروقات بميناء مستغانم

كشفت المديرية التجارية لميناء مستغانم، عن تجاوز حجم الصادرات خارج المحروقات عبر المؤسسة المينائية 300 ألف طن خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجارية.

وأفاد المصدر، أن الصادرات خارج المحروقات عبر ميناء مستغانم التجاري بلغت 306.395 طن في الفترة الممتدة بين 1 يناير و31 أكتوبر الماضيين, من بينها 228 ألف طن من المنتجات الحديدية.

وتم خلال هذه الفترة، تصدير 180 ألف طن من حديد البناء و47 ألف طن من سبائك ولفائف الحديد و 830 طن من الأنابيب الحديدية إلى عدة وجهات في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

على غرار تونس وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ورومانيا وبلجيكا وايرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كما قام المتعاملون الاقتصاديون بتصدير ما حجمه 45 ألف طن من المواد الأولية للبناء على غرار 41 ألف طن من الكلينكر و3.880 طن من الإسمنت الأبيض و113 طن من مادة البنتونيت, يضيف المصدر ذاته.

ها وقد تضاعفت الصادرات من المواد الفلاحية خلال عشرة أشهر الماضية بخمس مرات بعد تصدير ما يفوق 1.830 طن من التمور. كما ارتفعت الصادرات من المواد الكيميائية ب 39 في المائة.

و في هذا الصدد, تم تصدير 3.705 طن من الهيليوم إلى فرنسا واستئناف نشاط تصدير الطين المتراكم المستخدم في إنتاج البطاريات إلى بلغاريا (2.516 طن) ومواد كيميائية أخرى, وفق ذات الحصيلة.

في حين بلغ عدد الحاويات التي تم شحنها ونقلها إلى الخارج عبر ميناء مستغانم خلال نفس الفترة 2.571 حاوية بوزن إجمالي يقدر ب 7.262 طن, وفقا للمديرية التجارية لميناء مستغانم التجاري.

رمزي أحمد توميات

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