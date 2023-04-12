تصدير 320 ألف طن من الحديد منذ بداية السنة

تصدير 320 ألف طن من الحديد منذ بداية السنة

تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل من تصدير 320 ألف طن من منتجات الحديد خلال الثلاثي الأول من هذا العام، مقابل 100 ألف طن من الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وكشف نائب المدير العام الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة، سفيان شايب ستي، إن الشركة سجلت خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري 2023 تصدير كمية “معتبرة” من الحديد ومشتقاته قدرت بـ 320 ألف طن أو ما يعادل ماليا قيمة 200 مليون دولار.

وحسب تصريح ستي لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنه بالمقارنة مع ما تم تصديره في العام 2022 فإنه تم تسجيل فارق من حيث الكمية يقدر بـ 240 ألف طن ومن حيث العائد المالي يقدر بـ 160 مليون دولار أمريكي. -يضيف المتحدث-

وأوضح ذات المتحدث أنه ورغم حداثة الشركة سواء في ميدان الإنتاج أو التصدير إلا أنها تمكنت بفضل سواعد إطاراتها من فرض المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية.

في حين لفت المدير العام، إلى أن عمليات التصدير هذه تدخل ضمن السياسة العامة للسلطات العليا للبلاد الرامية لتنويع الصادرات والخروج من التبعية للمحروقات.

ليديا كبيش

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