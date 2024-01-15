تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة و النقابة الوطنية للصيادلة الخواص
إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، رئيس و أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو”، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.
و خلال اللّقاء، أكد زيتوني حسب ذات المصدر، أن القطاع يعتمد على رؤية تشاركية و الحوار كأساس لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الجميع.
كما قرّر وزير التجارة خلال هذا اللّقاء، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة و النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” ، بهدف دراسة جميع القضايا ذات الصلة بنشاط المهنة، لاسيما مضمون نشاط الصيدلي الحامل لرمز 602101 بالسجل التجاري، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور