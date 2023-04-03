تشكيل لجنة تقنية بين وزارة العمل والمجلس الأعلى للشباب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على العلاقة الوظيفية المهمة التي تجمع بين وزارته والمجلس الأعلى للشباب.

وأوضح بن طالب بعد لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للشباب ونوابه، إلى أن دائرته الوزارية على استعداد للتعاون مع المجلس، وذلك من خلال مرافقة انشغالات الشباب التي ترد إلى الوزارة عن طريق المجلس والتي توليها السلطات العمومية للبلاد رعاية خاصة.

وبدوره أشار رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، إلى أن المجال للتعاون واسعا في مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض حيداوي جهود المجلس ومساعيه في التكفل بانشغالات الشباب خصـوصا في مجالات العمل والتشغيـل ومرافقـة الشبـاب ليـكون منتـج وفـاعل أمـام كل التحـديـات والـرهـانات التي تـواجه.

ونوه ذات المتحدث إلى الاستراتيجية الرقمية الشـاملة التي يطبـقها المجلس على مختلف المستـويات لتسهـيل مرونة التـفاعل مع مختلف القضـايا الشبـابية.

في حين تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة تقنية تتولى عملية التنسيق الدائم بين الطرفين فيما يخص مختلف قضايا الشباب المتعلقة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...