تسليم 15 ألف مئزر للأطفال اليتامى والمعوزين

أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، و رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي اليوم الأربعاء، بمقر الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين بالحراش على مراسم تسليم حصة 15 ألف من الـمآزر لفائدة الأطفال اليتامى والمعوزين.

هذا وقد تمت خياطة المآزر التي تم توزيعها من طرف النزلاء في ورشات الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. بالمؤسسات العقابية في إطار إتفاقية بين الديوان والهلال الأحمر الجزائري.

في حين تم على هامش النشاط زيارة معرض لـمنتجات اليد العاملة العقابية في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي.

ليديا كبيش

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