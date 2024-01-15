تسليم رسائل المهام المحددة لهياكل وزارة المالية

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الأحد، بمقر الوزارة، على مراسم تسليم رسائل المهام (عقود الأهداف و الأداء)، و ذلك بحضور المدراء العامون و رؤساء المصالح المركزية لوزارة المالية.

و استهل وزير المالية هذا اللقاء بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي يمثلها حدث التسليم الرسمي لرسائل المهام، باعتباره معلما هاما في تحقيق النهج الإستراتيجي الهادف إلى تعزيز أداء مختلف المصالح الوزاري،حيث تتضمن هذه الأخيرة تفاصيل المهام المحددة لكل هيكل من هياكل وزارة المالية، مدعوم بعقود الهدف والأداء (COP).

كما تعد وثيقة إستراتيجية تحدد محاور أولويات العمل، والأهداف المرسومة، ومؤشرات قياس النتائج المراد تحقيقها، وبذلك تصبح مؤشرات قياس النتائج معايير ملموسة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه وضمان تحقيق الأهداف المسطرة، حسب بيان وزارة المالية.

كما أكد فايد أن هذا اللقاء لا يجسد الإلتزام بالأداء فحسب، بل يرمز أيضًا إلى الرغبة في خلق رابط وثيق بين رؤية الحكومة والأهداف الوزارية والإجراءات التنفيذية داخل وزارة المالية، مشيرا في ذات السياق إلى أن رسائل المهام تعد إطارًا صارمًا ومتماسكًا لتوجيه مختلف الأعمال الوزارية، و يحدد الأنشطة ذات الأولوية التي من المتوقع أن تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يتماشى تمامًا مع التوجهات الإستراتيجية لوزارة المالية وعملا بالأجندة التي وضعتها الحكومة، من أجل بناء و تكريس ثقافة أداء ملموسة و ذات فاعلية لدى مختلف الإطارات، حسب ذات المصدر.