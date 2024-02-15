أشرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ببن عكنون، على إطلاق عملية تسليم أولى بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم إجتماعيا.

وأشار الوزير إلى أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة بتاريخ 04 فبراير 2024، بمناسبة تنصيبه للجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته الذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان.

كما نوّه بن طالب بهذا المكسب الذي يندرج ضمن مسعى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف من معاناة هذه الفئة.

وأوضح الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس التي تقضي بالتكفل التام والفوري بالمواطنين المصابين بمرض السرطان غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية، باشر قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإجراءات العملية للتكفل بهذه الفئة، وحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

و بلغ عدد مرضى السرطان المؤمنون إجتماعيا، 211 ألفا، حيث سيستفيدون من 1700 دواء.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ألزم مؤخرا، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان، غير المؤمّن عليهم إجتماعيا، ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

شرف الدين عبد النور

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