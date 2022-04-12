تسليم أكثر من 870 ألف وحدة من الأنسولين في أقل من شهرين

تسليم أكثر من 870 ألف وحدة من الأنسولين في أقل من شهرين

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان لها، أنه تم وضع برنامج تسليم مستمر للأنسولين بأكثر من 870 ألف وحدة، تم تسليمها خلال شهر مارس والأسبوع الأول من أفريل الجاري.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، لدى القائه لكلمت خلال إفتتاح إجتماع المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية. على ضرورة حشد جميع الفاعلين والمتدخلين في مسار الأدوية. من أجل تلبية إحتياجات سوق الدواء وإعطاء الأولوية للمرضى الجزائريين.

و أشاد بن باحمد بتصميم والتزام أعضاء المرصد في إطار المقاربة الشاملة والإستشارية، الذي دعت إليه وزارة الصناعة الصيدلانية، وفقا لصلاحياتها وهذا لضمان التوفير والإتاحة المستمرة للمواد الصيدلانية.

كما كشف البيان، أنه تم خلال الجلسة العادية للمجلس، التي انعقدت حضوريا وعبر تقنية التحاضر المرئي، دراسة مدى توفر الأدوية التي يتم صرفها في المستشفيات والصيدليات، وخاصة الأنسولين وقطرات العين.

أما بخصوص الأنسولين، أوضحت الوزارة أنه تم وضع برنامج تسليم مستمر، بأكثر من 870 ألف وحدة تم تسليمها خلال شهر مارس والأسبوع الأول من أفريل الجاري. بالإضافة إلى قطرات العين، والتي يجري التموين ببعض منها أبلغ رئيس المرصد عن تحسن ملحوظ في توفر هذه المواد.

ليديا كبيش

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