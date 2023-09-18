تسطير مخطط أمني بمناسبة الدخول المدرسي الجديد بالعاصمة

سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2023/2024، مخططا أمنيا وقائيا لتوفير كل الظروف المناسبة عبر كل قطاع إختصاصها حيث ارتكز على ضمان التغطية الأمنية على مستوى (1624) مؤسسة تربوية وخصوصا المحاور الكبرى والطرق المؤدية اليها، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و يتضمن المخطط حسب ذات المصدر، تعزيز تواجد الوحدات الميدانية في المحيط الحضري، لتنظيم سير المرور من خلال تدعيم فصائل الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الإنسيابية المرورية وهذا على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية خاصة أوقات الذروة بما في ذلك المنافد المؤدية إلى المؤسسات التربوية.

في ذات السياق، ولتسهيل الإنسيابية المرورية والحفاظ على النظام العام، سيتم الإستعانة بالتقنيات الحديثة في عمليات المراقبة على غرار كاميرات المراقبة أجهزة الرادار وتعزيز التشكيلات الأمنية لتأمين محطات نقل المسافرين ومحطات المترو والترامواي بالإضافة إلى فرق الشرطة القضائية التي ستعمل عبر دوريات راكبة وراجلة على حماية المواطنين وكذا المتمدرسين وأوليائهم بمحيط المؤسسات التعليمية وضمان أمنهم وممتلكاتهم، يفيد البيان.

و سترافق خلية الاتصال والعلاقات العامة الأطفال المتمدرسين في يومهم الأول في إطار نشاطها التحسيسي والتوعوي بتقديم نصائح وإرشادات وقائية حول القواعد الواجب احترامها لعبور الطريق كاحترام الإشارات الضوئية واستعمال الممرات المحمية تفاديا لحوادث المرور ، كما سيتم توعية الأولياء بضرورة احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة لأنهم المربي الأول في مجال السلامة المرورية ومثال لأبنائهم، يضيف المصدر ذاته.

و وضعت مصالح الشرطة، خط النجدة 17، والخط الأخضر 1548، وتطبيق “الو شرطة” في خدمة المواطن للاتصال والإبلاغ، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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