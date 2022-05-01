تسخير 2265 عون رقابة للوقوف على مداومة التجار يومي العيد

1 مايو، 2022

أعلنت وزارة التجارة،  عن تسخير 2265 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني خلال يومي العيد لمتابعة مدى التزام التجار بضمان المداومة الرامي لتموين المواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

و كشفت الوزارة أنه تم تسخير 49 ألف و853 تاجرا من بينهم 6250 ينشطون في المخابز و 28 ألف 458 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و14 ألف 682 تاجر في النشاطات المختلفة و482 وحدة إنتاجية (230 ملبنة، 206 مطحنة و46 وحدة إنتاج مياه معدنية).

وبالمناسبة، دعت وزارة كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين “للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة”، مذكرة إياهم بإلزامية استئناف نشاطهم التجاري وإعادة فتح محلاتهم بعد عطلة العيد، طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.

كما يأتي برنامج المداومات تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

ليديا كبيش

1 مايو، 2022

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