تسخير أكثر من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال عيد الأضحى

تسخير أكثر من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال عيد الأضحى

كشف اليوم الخميس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن مستجدات نظام مداومة التجار الخاص بمناسبة عيد الأضحى.

وأكد زيتوني،خلال ندوة صحفية خلال إشرافه على إفتتاح منتدى الاستثمار والتصدير بقصر المعارض، أنّ الوزارة قد وضعت قائمة لتسخير 52325 تاجر لضمان المداومة خلال العيد.

وقال ذات المتحدث: “باشرنا في التحضير لعيد الاضحى الذي سيكون في 4 أيام لأول مرة متبوعا بعطلة نهاية الأسبوع.”

هذا وقد خصصت وزارة التجارة، 6463 مخبزة، 28984 محل المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه،16403 تاجر ينشطون في قطاعات مختلفة،183000 تاجر متنقل أغلبهم ينشطون في تجارة الخضر والفواكه و143 ملبنة 288 مطحنة و39 وحدة إنتاج للمياه المعدنية.

وطالب المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر، التجار بمرافقة الوزارة للتسيير الجيد لهذه المناسبة الدينية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...