تسجيل 47 ألف إصابة جديدة بالسرطان

أعلن اليوم السبت وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن تسجيل 47 ألف حالة جديدة مصابة بالسرطان هذه السنة وأن العديد منهم يتماثلون للشفاء بعد أن تلقوا العلاج.

وجاء ذلك خلال افتتاح الطبعة السابعة لصالون الاعلام حول السرطان، أين كشف أنه تم إحصاء 21 مركزا لمكافحة السرطان، إضافة إلى مركزي الجلفة والشلف سيُفتتحان قريبا.

وقال سايحي : “خصصنا أزيد من 2000 مليار سنتيم للعلاجات المتطورة لمكافحة السرطان” مضيفا بالقول: “يجب أن نعمل جنبا إلى جنب لمكافحة السرطان”

وأكد ذت المتحدث على ضرورة الإعتماد على العمل الجواري والتشاركي مع عديد القطاعات للتحسيس والوقاية.

كما أكد وزير الصحة، ان نمط العيش وعدم الحركة ونقص الجانب التوعوي وكذا السمنة والمأكولات الضارة تعتبر من بين مُسببات السرطان.

رمزي أحمد توميات

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