تسجيل 39 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا في صفوف الحماية المدنية

كشف اليوم الثلاثاء المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، عن تسجيل 39 وفاة وأكثر من 6 ألاف إصابة بفيروس كورونا في صفوف الحماية المدنية منذ بداية الجائحة.

و أكد بوغلاف، لدى القائه لكلمة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن أفراد القطاع تحلو بالشجاعة والعزيمة،وكانو في الصفوف الاولى خلال جائحة كورونا للتحسيس من مخاطر الوباء.

وأفاد ذات المتحدث أن الجائحة حتّمت على قطاعه ضرورة التجّند وتسخير كل الامكانيات لمواجهتها، كما تم تسخير الامكانيات المادية والبشرية لمواجهة المخاطر التي تهدد حياة المواطنين لاسيما ماتعلق بالكوراث والازمات.

كما أشار بوغلاف الى أن عناصر الحماية تحتاج الى المزيد من الدعم والسند من طرف الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، اضافة الى المواطنين خصوصا ماتعلق بالكوارث الطبيعية.

وقال المدير العام للحماية المدنية:”ان المسؤولية في حماية الساكنة هي مسؤولية تقع على عاتق الحماية المدنية بالدرجة الاولى وعليه فان هذا القطاع يحتاج الى الدعم والمساندة من قبل الجمعيات الناشطة والمجتمع”

و كشف ذات المتحدث عن سعي الحماية في برنامج مخططها الى تنظيم عدة دورات تكوينية للجمعيات، معتبرا ان المتطوعين هم بمثابة الدعامة الأساسية لمواجهة الأزمات و الكوارث.

ليديا كبيش

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